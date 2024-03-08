Столовая ложка водки спасет праздничный букет от увядания

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Чистая вода и питание для растений - самые важные условия для сохранения красоты и свежести цветов в вазе, рассказали в тюменском Россельхозцентре.

Принеся букет домой с мороза, не спешите сразу ставить цветы в вазу с водой. Подождите 15 минут, пусть они привыкнут к другой температуре, советуют агрономы.

Вазу лучше выбрать из темного стекла, так как свет способствует размножению бактерий, сообщает "АиФ в Тюмени". А еще она должна быть просторной, чтобы стебли цветов не прижимались плотно друг к другу.

Оборвите листья, они забирают много питательных веществ. Сделайте косой срез острым ножом, чтобы увеличить площадь впитывания влаги. Воды в вазу наливайте примерно на треть емкости.

Цветы не переносят жары и духоты, прямых солнечных лучей и сквозняков.

Чтобы остановить рост бактерий, добавьте в вазу столовую ложку водки. Но главное условие - вода в вазе должна быть всегда свежей и прохладной.