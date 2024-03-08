В Тюменском районе завершается капремонт сельской школы

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Обновленное здание филиала Богандинской школы №1 в селе Княжево Тюменского района откроется после капитального ремонта 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Строители взялись за работу летом прошлого года. Сейчас завершаются внутренние строительные и отделочные работы. Благодаря перепланировке выделено место для открытия дошкольной группы.

С приходом тепла начнется благоустройство территории. Появится спортивная зона с беговой дорожкой на три полосы, поле для мини-футбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для занятий гимнастикой. Для дошколят оборудуют свою игровую и спортивную территорию, предусмотрена зона отдыха.

"Областной бюджет выделил средства не только на сам капремонт, но и на приобретение мебели, инвентаря и современного оборудования, а значит, в ближайшее время нужно приступать к закупкам, чтобы 1 сентября около 130 детей смогли продолжить обучение, расти и развиваться в родном селе", - отметила, осмотрев ремонтируемую школу, глава Тюменского района Ольга Зимина.