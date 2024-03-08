В Красной книге Тюменской области может появиться крапивник
Общество, 18:29 08 марта 2024
Фото: erbirds.ru
Совершенно нетипичную для Тюменской области птицу – крапивника заметил десятиклассник тобольской средней школы №2 Егор Андрущенко, когда изучал видовой состав пернатых на экотропе.
Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
Это второй случай обнаружения крапивника в нашем регионе. В результате появляется основание внести данный вид в Красную книгу Тюменской области, прокомментировали в региональном Департаменте лесного комплекса.