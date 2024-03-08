Посетители стенда Тюменской области могут сфотографироваться с 3D-моделью президента России
Общество, 19:00 08 марта 2024
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Тюменцы представили уникальную 3D-модель Президента Российской Федерации на выставке-форуме "Россия" в Москве.
Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным.
Гостям тюменского стенда также подарили маленькие открытки, на которых размещен QR-код 3D-модели. Владимира Путина можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно. Также можно поставить хэштег #россияменяется.
Ссылка на сайт с 3D-меткой – здесь.