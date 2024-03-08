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Посетители стенда Тюменской области могут сфотографироваться с 3D-моделью президента России

Общество, 19:00 08 марта 2024

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы представили уникальную 3D-модель Президента Российской Федерации на выставке-форуме "Россия" в Москве.

Любой посетитель стенда региона может сфотографироваться или сняться в видеоролике с Владимиром Путиным.

Гостям тюменского стенда также подарили маленькие открытки, на которых размещен QR-код 3D-модели. Владимира Путина можно взять с собой и сфотографировать или снять видео, где угодно. Также можно поставить хэштег #россияменяется.

Ссылка на сайт с 3D-меткой – здесь.

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