В Тюменской области действуют 430 отрядов юных инспекторов движения

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

430 отрядов ЮИД, в которых занимаются более 6 тыс. школьников, действуют в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В марте движению ЮИД исполнился 51 год. В настоящее время оно является частью Движения Первых.

В 2024 году юные инспекторы движения особое внимание уделят безопасности юных велосипедистов, детей на самокатах, а также детей и подростков, управляющих электросамокатами.

В Тюмени юные инспекторы движения вместе с представителями прокатных компаний примут участие в работе летних школ обучения езде на электросамокатах.

В преддверии дня образования движения ЮИД в Тюменской области прошли дежурства юных инспекторов движения у пешеходных переходов. Руководители подразделений Госавтоинспекции поздравили своих юных помощников с праздником.