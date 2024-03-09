Приемные компании четырех вузов Тюмени начнут работать с 20 июня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приемные комиссии четырех вузов Тюмени начнут принимать документы от абитуриентов с 20 июня. Поступить в ГАУ Северного Зауралья можно уже с 3 июня.

Тюменские государственный, индустриальный университет, медицинский университет и институт культуры откроют двери приемных комиссий с 20 июня. Поступление может предполагать внутренние экзамены вузов. В этом случае прием документов заканчивается 10 июля в ТГИК, 12 июля - в ТюмГУ, ТюмГМГУ, 16 июля — в ГАУСЗ, 20 июля — в ТИУ, сообщает "Вслух.ру".

25 июля закончится прием документов от абитуриентов, поступающих только по итогам ЕГЭ.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 22 марта, основной — 23 мая. Обязательные для получения аттестата предметы, то есть русский язык и математику, выпускники сдадут 28 и 31 мая.

Федеральная горячая линия для абитуриентов вузов России по ссылке. Телефон 8-800-301-44-55.