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Выставку "Из провинции с любовью" открыли в Увате к 100-летию района

Общество, 12:53 09 марта 2024

www.uvatregion.ru

Выставку "Из провинции с любовью" открыли в музее "Легенды седого Иртыша" к 100-летию Уватского района. Она будет работать до конца года.

Ещё один проект "Связаны одной судьбой. Россия и сибирское село" посвящён судьбам людей, которые внесли свой вклад в столетнюю историю становления и развития района. Одной из важных составляющих праздника станет брендирование района. Его символом стала тайга, как территория впечатлений, приключений и новых открытий. За нее проголосовало 79 % участников опроса.

При этом 59 % опрошенных считают символами района соболя, медведя, осетра. А ключевыми блюдами территории – уху и строганину, так ответили 52 %. Онлайн-опрос стартовал в октябре, были проведены стратегические сессии с участием краеведов, историков, представителей бизнес-сообщества, общественных активистов и молодежи, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

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