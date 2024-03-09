В Тюменской области 41 педагог стал участником программы "Земский учитель"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41 педагог стал участником программы "Земский учитель" в Тюменской области за три года. Три человека нашли работу в сельских школах в 2023 году, все они учителя математики.

Трудоустроены педагоги в школах Заводоуковского, Тюменского и Омутинского районов, сообщает tmn.aif.ru.

На сегодняшний день на официальном сайте программы представлено шесть вакансий. "Земского учителя" ищут в школах Ярковского, Уватского, Заводоуковского, Вагайского, Сладковского, Викуловского районов. Требуются учителя математики, физики, русского языка и литературы.