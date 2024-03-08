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Жители Тобольской губернии выступали за равноправие женщин задолго до европейских социалисток

Общество, 20:25 08 марта 2024

Фото: Управление по делам архивов Тюменской области | Фото:

Жители Тобольской губернии выступали за равноправие женщин задолго до европейских социалисток, свидетельствуют архивные документы. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тобольском архиве имеется очень интересный документ, датированный 1905 годом – докладная представителя от Тебенякской волости Курганского уезда Тобольской губернии крестьянина д. Тюменсовой Якова Васильевича Попова начальнику Тобольской губернии о равноправии женского пола для "избирательства земских нововедений".

Первой причиной для равноправия женского пола Я. Попов называет имеющееся у женщин образование – "в женском поле есть из них [сельских приходских школ] вышедшие в учительницы". Второй причиной он называет необременительную оплату их деятельности. Он предполагает, что они справятся с этой деятельностью "честно и безукоризненно", и надеется, что служба их даже станет примером.

В протоколе совещания Тобольского губернатора с представителями волостей 1 и 2 участков Тюменского уезда, приглашенными на совещание для обсуждения введения земских учреждений от 24 мая 1905 г. и вовсе закреплено, что "многие женщины бывают разумнее мужчин".

Как известно, ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. С 1914 года праздник отмечается 8 марта.

Фото: Управление по делам архивов Тюменской области Фото: Управление по делам архивов Тюменской области Фото: Управление по делам архивов Тюменской области Фото: Управление по делам архивов Тюменской области Фото: Управление по делам архивов Тюменской области ﻿

Евгений Бабенко

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