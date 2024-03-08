Жители Тобольской губернии выступали за равноправие женщин задолго до европейских социалисток
Жители Тобольской губернии выступали за равноправие женщин задолго до европейских социалисток, свидетельствуют архивные документы. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
В Тобольском архиве имеется очень интересный документ, датированный 1905 годом – докладная представителя от Тебенякской волости Курганского уезда Тобольской губернии крестьянина д. Тюменсовой Якова Васильевича Попова начальнику Тобольской губернии о равноправии женского пола для "избирательства земских нововедений".
Первой причиной для равноправия женского пола Я. Попов называет имеющееся у женщин образование – "в женском поле есть из них [сельских приходских школ] вышедшие в учительницы". Второй причиной он называет необременительную оплату их деятельности. Он предполагает, что они справятся с этой деятельностью "честно и безукоризненно", и надеется, что служба их даже станет примером.
В протоколе совещания Тобольского губернатора с представителями волостей 1 и 2 участков Тюменского уезда, приглашенными на совещание для обсуждения введения земских учреждений от 24 мая 1905 г. и вовсе закреплено, что "многие женщины бывают разумнее мужчин".
Как известно, ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. С 1914 года праздник отмечается 8 марта.
Евгений Бабенко