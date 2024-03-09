В Тюменской области неонатальный скрининг провели 1400 детям

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1 тыс. 400 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Тюменской области с начала 2024 г. на 9 марта. Обследование проводят в первые дни жизни малыша для выявления генетических заболеваний на ранней стадии, сообщает информационный центр регионального правительства.

Раньше детей проверяли всего на пять заболеваний, с 2023 года перечень расширен до 36.

"При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий. Благодаря скринингу дети из группы риска вовремя начинают лечение и наблюдение у узкопрофильных специалистов", - отметили эксперты.

17 тыс. 794 ребенка прошли неонатальный скрининг в 2023 г.