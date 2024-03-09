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Чемпионат России по биатлону соберет в Тюмени более 150 спортсменов

Спорт, 15:37 09 марта 2024

t.me/russianbiathlon

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 23 по 31 марта. Более 150 спортсменов из 25 регионов страны и Республики Беларусь выйдут на старты, сообщают организаторы.

На 23 марта запланирован спринт, 24 марта - гонка преследования. 26 марта - гонка, 27 - одиночная смешанная эстафета, 29 - смешанная эстафета. 30 марта пройдут женская эстафета и мужской масстарт. 31 - масстарт женщин и эстафета мужчин.

Приобрести билеты на чемпионат можно в кассах города, на сайте или через сервис. Также билеты можно будет купить в кассах центра "Жемчужина Сибири" в дни соревнований.

Организован трансфер, места для болельщиков на трассе, культурно-развлекательная программа, бесплатная стоянка личного автотранспорта на верхней парковке стадиона.

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# биатлон , чемпионат России по биатлону

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