В Тобольском районе определили участок для строительства новой амбулатории

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Место в центре п. Прииртышского выделено под строительство амбулатории. Его выбирали вместе с жителями. Скоро начнется строительство. Аукцион по выбору подрядчика объявлен.

Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Медучреждение системы "SMART" будет восьмым, возведенным в Тобольском районе за последние 3,5 года при поддержке правительства Тюменской области.

"ФАПы и амбулатории в сёлах - это больше, чем первичная помощь. Уверен: им будет отведена особая роль в комплексной программе по охране материнства и сбережению здоровья, которую предложил запустить президент РФ Владимир Путин. Обращаясь к Федеральному собранию, он сказал, что на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения будет направлено дополнительное финансирование", - рассказал Митрюшкин.

Новая амбулатория появится в поселке, благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и региональной программе модернизации первичного звена медицинской помощи.