В Тюменской области за год зарегистрировали 11 881 брак

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 881 брак зарегистрировали в Тюменской области в 2023 г. Это третий результат по Уральскому федеральному округу. Больше только в Свердловской и Челябинской областях. На 1 тыс. человек сыграно 7,4 свадеб – это рекорд по УФО.

Всего за год в Уральском федеральном округе отношения оформили 85 тыс. 316 пар, в России — 945 тыс. 994.

В 2024 г. молодожены реже выбирают красивые даты. Так, 14 февраля вступили в брак 52 пары, тогда как год назад - 68, 29 февраля — 25 пар, против 52 в 2023 г. При этом, 99 свадеб сыграно в зеркальную дату — 24.02.2024, сообщили в региональном управлении ЗАГСа Вслух.ру.