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Лучшую команду общежития определят студенты вузов Тюменской области

Общество, 16:16 10 марта 2024

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Лучшую команду общежития определят студенты вузов Тюменской области. С 23 по 24 марта пройдет проект регионального студсовета "Кампус 4.0: ВОбщаге".

"Кампус 4.0: ВОбщаге" — масштабный проект для студентов не только Тюмени, но и Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Понимаем, что событие ждут многие, поэтому команда Студенческого совета сделает все возможное, чтобы проект оставался таким же ярким", — уточнил Иван Христофоров, председатель Студенческого совета Тюменской области.

Команды из шести человек, представляющие одно общежитие, посоревнуются в направлениях: спорт, творчество и интеллект. Их ждут состязания по варпоинту, мультииграм, кулинарии, стритболу и караоке. Победителей определят по наибольшему количеству баллов, пишет Мегатюмень.

Зарегистрироваться на участие можно в официальном сообществе Студенческого совета региона во ВКонтакте "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области".

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# конкурс , общежития , студенты

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