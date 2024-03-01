Лучшую команду общежития определят студенты вузов Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Лучшую команду общежития определят студенты вузов Тюменской области. С 23 по 24 марта пройдет проект регионального студсовета "Кампус 4.0: ВОбщаге".

"Кампус 4.0: ВОбщаге" — масштабный проект для студентов не только Тюмени, но и Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Понимаем, что событие ждут многие, поэтому команда Студенческого совета сделает все возможное, чтобы проект оставался таким же ярким", — уточнил Иван Христофоров, председатель Студенческого совета Тюменской области.

Команды из шести человек, представляющие одно общежитие, посоревнуются в направлениях: спорт, творчество и интеллект. Их ждут состязания по варпоинту, мультииграм, кулинарии, стритболу и караоке. Победителей определят по наибольшему количеству баллов, пишет Мегатюмень.

Зарегистрироваться на участие можно в официальном сообществе Студенческого совета региона во ВКонтакте "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области".