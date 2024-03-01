7,2 тысяч голосов отдали россияне за Тюмень в конкурсе "Город России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7,2 тыс. голосов отдали россияне за Тюмень в конкурсе "Город России". Областной центр пока находится на 12 месте. Голосование, которое проводится регулярно, начиная с 2012 г., завершится 31 декабря. Жители страны выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город.

На данный момент Тюмень обогнали соседи по Уральскому федеральному округу. Ханты-Мансийск на девятом месте, Челябинск — на десятом. Екатеринбург на 28 строке, Курган - на 41, Салехард — на 46. Лидером пока является Владивосток с 27 тыс. голосами. В первой тройке также Севастополь и Нальчик.

Для голосования необходимо зайти сайт город-россии.рф и подтвердить свой выбор. Регистраций, введения телефона или почты не требуется, никакой оплаты нет. Только есть ограничение: с одного IP-адреса — один голос в сутки, пишет Вслух.ру.