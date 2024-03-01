Житель Заводоуковского округа вошел в пятерку первых российских "Народных игр ГТО"

| Фото: t.me/admzgo | Фото: t.me/admzgo

Житель Заводоуковского округа Александр Захаров вошел в пятерку лучших первых российских "Народных игр ГТО". Об этом сообщает администрация городского округа.

Мужчина занял четвертое место в возрастной группе 35-39 лет номинации "Иду на рекорд", выполнив 34 подтягивания за две минуты. Конкурентами были 18 спортсменов из Хабаровского и Пермского краёв, Новосибирской, Тамбовской, Калужской, Самарской, Кемеровской, Оренбургской, Саратовской, Рязанской, Кемеровской, Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Коми.

Всего же "Народные игры ГТО" собрали более 2 тыс. заявок из 72 регионов страны.