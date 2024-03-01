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Житель Заводоуковского округа вошел в пятерку первых российских "Народных игр ГТО"

Спорт, 13:18 10 марта 2024

t.me/admzgo | Фото: t.me/admzgo

Житель Заводоуковского округа Александр Захаров вошел в пятерку лучших первых российских "Народных игр ГТО". Об этом сообщает администрация городского округа.

Мужчина занял четвертое место в возрастной группе 35-39 лет номинации "Иду на рекорд", выполнив 34 подтягивания за две минуты. Конкурентами были 18 спортсменов из Хабаровского и Пермского краёв, Новосибирской, Тамбовской, Калужской, Самарской, Кемеровской, Оренбургской, Саратовской, Рязанской, Кемеровской, Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Коми.

Всего же "Народные игры ГТО" собрали более 2 тыс. заявок из 72 регионов страны.

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# ГТО , Заводоуковский городской округ , рекорд

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