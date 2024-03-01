Олимпийская чемпионка София Позднякова встретилась с тюменскими фехтовальщиками и сняла про них ролик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблей София Позднякова встретилась с тюменскими ребятами, занимающимися фехтованием. Поговорили о путях достижения успеха в спорте и жизни, о том, как выбирать спортсекцию, к чему стремиться, как преодолевать себя в трудные минуты.

София активно занимается популяризацией спорта вообще и, в частности, своего направления. Она завела блог в Telegram и канал на Youtube, где рассказывает о фехтовании и его направлениях. В Тюмень София приехала снять ролик о местной школе фехтования для своего канала, он выйдет в эфир в конце марта. Накануне с такой же целью она побывала в Барнауле.

"Хочется рассказать о том, что фехтование есть везде, не только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, как это принято считать, а в том числе и в Тюмени. Хочется развивать свой вид спорта в своей стране. Можно быть полезной и дома без международных стартов", - сказала чемпионка.

Она сообщила, что провела несколько тренировочных боев с тюменскими ребятами и даже проиграла свой фирменный мерч в одном из них.

Отвечая на вопросы ребят, София отметила, что в Тюмени она уже в третий раз и ей очень нравится город, приятно, что много разнообразных заведений общепита, музеев, интересных мест, выделила набережную и особенно подчеркнула чистоту на улицах.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

София в разговоре с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" рассказала о своем отношении к ситуации с международными спортивными стартами. "Любые победы – это здорово, это стимул стремиться к чему-то большему. В первую очередь отмечу, что в моем виде – в женской сабле – очень высокая конкуренция. И выиграть чемпионат России – это очень престижно. Если говорить о юных спортсменах, нужно начать с того, чтобы выйти во взрослый уровень, выиграть сейчас первенство России, показать, что ты не один из…, а лучший. А потом уже доказывать свое мастерство на взрослых соревнованиях. Почему бы и не быть лучшим в своем виде спорта", - отметила чемпионка.

Она также напомнила, что есть игры БРИКС, и они пройдут уже в июне 2024 года, и игры Дружбы в сентябре.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Для меня еще такая мотивация, если я где-то выиграла, про меня пишут. Если про меня пишут, узнают про мой блог, про фехтование вообще, собственно, над чем я сейчас и работаю", - поделилась София Позднякова.

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