Песню группы из города Заводоуковска превратили в "Конфетку" на федеральном телешоу

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Песню группы "Флэш" из Заводоуковска перепели в эфире федерального телешоу "Конфетка". Анатолий и Вера рассказали, что трек "Все для тебя" был записан в 2011 году. Не было никакого бюджета на его съемку, а локацией стала организация, в которой работает Вера, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Платья в кадре из свадебного салона, который работал неподалеку, он открылся недавно, поэтому мы хотели сделать им рекламу. Я работала в Центре развития детей и молодежи, где проводились разные кружки. Поэтому для другой локации мы "отжали" ткань у циркачей и приколотили ее к стене. Отдельные кадры мы снимали со стремянки: на ней стоял Анатолий с камерой, а придерживала ее девушка-танцовщица из клипа", - поделилась вокалистка.

Переделали песню Анна Ковальчук и Алексей Чумаков. У них получилась элегантная диско-композиция. Подробнее здесь.