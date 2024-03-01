Работу 17 объектов сетей водоснабжения восстановили тюменские специалисты в Краснодоне за неделю

| Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Работу 17 объектов сетей водоснабжения восстановили тюменские специалисты в Краснодоне за неделю. Бригада "Тюменьбурстроя" очистила 10 колодцев и промыла 380 м сетей водоотведения, сообщает администрация города Краснодона и Краснодонского района.

Специалисты выполнили сварку трубы протяженностью 78 м и диаметром 250 мм дома № 12 на ул. Шахтной. Устранили течь на сетях водоснабжения в районе РОС, гаражного общество "Волга", а также в районе скважины "Гончаровка". Заменили самотечный коллектор диаметром 250 мм в районе магазина "Вкусный мир".

"Благодаря помощи шефа-региона бригада тюменских специалистов проводит масштабную работу по улучшению ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения в городе Краснодоне. В результате активных мероприятий, восстанавливаются наиболее сложные аварийные участки при помощи специализированной техники и оборудования", - подчеркнули в муниципалитете.