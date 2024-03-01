Тюменцев приглашают на литературно-музыкальную композицию "Пер Гюнт"

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Литературно-музыкальную композицию с песочной анимацией "Пер Гюнт" представят в Тюменской филармонии 13 апреля в 12 часов. Исполнит произведение Грига Тюменский филармонический оркестр, за дирижерский пульт встанет Иван Шинкарёв.

Художественное слово – Алла Киселёва. Мастер песочной анимации – Елена Ивченко.

"Крестьянин Пер Гюнт – главный герой пьесы выдающегося норвежского драматурга, соотечественника Грига, Генрика Ибсена. Молодой парень, любитель пофантазировать, покидает родную деревню и отправляется в дальние странствия. Он переживает ряд удивительных приключений, многие из них основаны на старинных норвежских легендах и преданиях. Григ, вдохновленный образами драмы, написал к ней музыку. Сюиты стали визитной карточкой композитора", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

На концерте прозвучит музыка Эдварда Грига / Сюита "Пер Гюнт": увертюра (соло скрипки), жалоба Ингрид, в пещере горного короля, утро, смерть Озе и другие.

Билеты в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 0+.