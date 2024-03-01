  • 12 марта 202412.03.2024вторник
  • USD90,6252
    EUR99,1317
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцев приглашают на литературно-музыкальную композицию "Пер Гюнт"

Общество, 09:40 12 марта 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Литературно-музыкальную композицию с песочной анимацией "Пер Гюнт" представят в Тюменской филармонии 13 апреля в 12 часов. Исполнит произведение Грига Тюменский филармонический оркестр, за дирижерский пульт встанет Иван Шинкарёв.

Художественное слово – Алла Киселёва. Мастер песочной анимации – Елена Ивченко.

"Крестьянин Пер Гюнт – главный герой пьесы выдающегося норвежского драматурга, соотечественника Грига, Генрика Ибсена. Молодой парень, любитель пофантазировать, покидает родную деревню и отправляется в дальние странствия. Он переживает ряд удивительных приключений, многие из них основаны на старинных норвежских легендах и преданиях. Григ, вдохновленный образами драмы, написал к ней музыку. Сюиты стали визитной карточкой композитора", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

На концерте прозвучит музыка Эдварда Грига / Сюита "Пер Гюнт": увертюра (соло скрипки), жалоба Ингрид, в пещере горного короля, утро, смерть Озе и другие.

Билеты в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ТКТО , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 12.03.2024Тотальный диктант напишут 20 апреля офлайн и онлайн
10:13 12.03.2024Юных тюменцев приглашают на региональный хакатон "РоботОн"
10:02 12.03.2024В Тюмени на несколько часов перекрыли участок улицы Орджоникидзе
09:40 12.03.2024Тюменцев приглашают на литературно-музыкальную композицию "Пер Гюнт"