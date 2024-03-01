Тюменские ветераны-пограничники проведут экскурсию для школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок-экскурсия для воспитанников спортивной школы № 3 пройдет в Тюмени в парке Пограничников 12 марта. Мероприятие станет частью Общероссийского проекта "Марафон достижений", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В ходе встречи члены общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" расскажут ребятам о памятных знаках, установленных на общественной озелененной территории, о героях и событиях, которым они посвящены. Председатель правления организации Нуртдин Ибрагимов продемонстрирует экспонаты военной техники, расскажет о традиции проведения игры "Граница", на которую съезжаются участники со всей Тюменской области.

Напомним, сквер был переименован в парк по инициативе общественников. Его благоустройство, проведенное в 2021 году, объединило жителей районов Казарово и Березняковский. Сейчас это современная территория со спортивными и детскими площадками, хвойными деревьями и экспонатами военной техники.