Викторина, концерты и фестиваль блинов ждут тоболяков на "Тюменской весне. Всей семьей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Викторина, концерты, фестиваль блинов ждут жителей Тобольска на фестивале “Тюменская весна. Всей семьей”, который пройдет с 15 по 17 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

С 15 по 17 марта на 36 площадках города организуют викторину "Люби свой край". Участвовать может любой житель Тобольска, которому исполнилось 18 лет.

16 марта пройдут концертные программы от местных творческих коллективов; марафон детских хоров "Поющий город"; гастрономический фестиваль "Гуляй масленица". Также желающие могут узнать о состоянии своего здоровья в специальных палатках.

17 марта состоятся спортивно-патриотическая акция "Будь первым"; гастрономический фестиваль "Гуляй масленица". В этот день также будут работать палатки здоровья, развернут полевые кухни.

Подробнее о месте и времени проведения мероприятий фестиваля — здесь. Возрастное ограничение: 0+.