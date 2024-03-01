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Грузовик сбил светофор на Обходе Тюмени

Происшествия, 10:24 12 марта 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Светофор на перекрестке Обхода и ул. Омутинской Тюмени, сбитый грузовым автомобилем в результате ДТП, восстановили сотрудники дорожных служб, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Специалисты подрядной организации оперативно выехали на место аварии для восстановления работы светофорного объекта. В настоящий момент светофор работает в прежнем режиме.

Напомним, что в ноябре 2023 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" данный светофор был подключен к интеллектуальной транспортной системе.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

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