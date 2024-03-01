Тюменцы на реализацию десяти проектов получат 20 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 проектов признаны победителями конкурса "Инициативное бюджетирование". Они получат на их реализацию из городского бюджета 20 млн рублей.

По информации администрации Тюмени, голосование за инициативные проекты проходило с 28 февраля по 3 марта в системе электронных опросов "Я решаю!". За пять дней собрано более 52 тыс. голосов.

Победителями стали проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования: городской симпозиум "Тюмень ремесленная"; программа укрепления семейных ценностей и популяризации активного отцовства "Семейный конструктор"; приобретение оборудования для еженедельного бесплатного забега на 5 км в экопарке Затюменский; "Самый подготовленный человек" – проведение спортивных соревнований с элементами ГТО; проведение XI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс".

В число победителей также вошли: шоу-фестиваль "МОРЕmore"; "Тюмень – ключ Сибири" – проведение уроков и квестов по истории города Тюмени; "ИгроДвор – территория добрососедства"; создание Центра патриотического воспитания на базе школы № 88 города Тюмени; проведение "Недели моды. Сибирь".

Проекты будут реализованы в 2024 г.