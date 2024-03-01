Пять тюменских студентов-медиков получили Молодежную лидерскую премию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты пяти студентов Тюменского медицинского университета получили Молодежную лидерскую премию. Они признаны лучшими из 2 тыс. 779 событий, которые были номинированы на конкурс, сообщает пресс-служба вуза.

Дипломы победителей получили: Матвей Пряников – научно-образовательная площадка "Аптекарский огород"; Анастасия Абрамова – "Начальная хирургическая школа"; Денис Войков с туристическим фотопроектом "Узнавая город"; Софья Шмидт – проект "ПроЖизнь"; Эвелина Жембровская – проект "ПрофЕдок" и Дмитрий Бутенко – проект для иностранных студентов "Языковой ассистент".

"Мой проект длился три месяца, с октября по декабрь 2022 года. В нем приняли участие 15 иностранных студентов первого курса и 15 иностранных студентов старших курсов. Мы рассказывали о возможностях внеучебной деятельности, учили делать реферат в MS Word, знакомили с Тюменью, – пояснил Дмитрий Бутенко. – Разделяю мнение губернатора, как он сказал: всегда приятно, когда тебя награждают и отмечают твои достижения, это мотивирует не останавливаться на достигнутом".

Молодежная лидерская премия проводилась в несколько этапов. В финале губернатор Тюменской области Александр Моор отметил 72 победителей.