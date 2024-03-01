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В Тюмени таксист перевозил месячного малыша с нарушениями

Происшествия, 16:27 12 марта 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Ребенок - главный пассажир" стартовало в Тюменской области. В муниципалитетах автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки детей у поликлиник и детских садов, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени 12 марта инспекторы ДПС работают у поликлиники №17. Большинство родителей правильно и безопасно перевозят детей. В то же время выявляются нарушения правил перевозки малышей в автомобилях.

Так, в ходе рейда полицейские остановили такси, в котором автолюлька с месячным ребенком не была пристегнута ремнем безопасности. 59-летний таксист привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях.

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# ГИБДД Тюменской области , детская безопасность , ДПС

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