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Лариса Невидайло: Тюмень должна стать гастрономической столицей России

Общество, 16:15 12 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрономической столицей России должна стать Тюмень. Для этого уже предпринимаются попытки. Об этом ресторатор, общественный деятель, собственник ресторанной компании "Максим" Лариса Невидайло рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время встречи в библиотеке "Олимп" 12 марта.

"У нас есть столица России Москва, культурная столица - Санкт-Петербург. Официально непризнанной гастрономической столицей считают Красноярск, поскольку там школа Поля Бокюза на базе Сибирского института гастрономии, прекрасные рестораторы и рестораны. Но почему бы нам не поставить такую цель и не сделать Тюмень официальной гастрономической столицей", - сказала Лариса Невидайло.

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К достижению цели команда компании готова прийти за три года. Для этого к сотрудничеству приглашают известных шеф-поваров, в том числе обладателей звезд Мишлен, открывают новые заведения, реставрируют уже существующие. В июне планируют открыть мини-сыроварню в здании Тюменского технопарка.

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"Это будет не такая же сыроварня, как на улице Советской. Это будет формат итальянской траттории: про сыры, про пиццетту, салаты и десерты. Это будет такая быстрая еда, но очень качественная. В июне откроем еще один ресторан корейского стрит-фуда в Сочи. Летом закроем ресторан "Максимыч" на реконструкцию. Мы периодически проводим в старых заведениях реновацию и ремонт. Например, ресторан "Посейдон" мы перенесли на новое место, и сделали из деревянного фрегата круизный лайнер. В общем, мы и франшизу развиваем, и свои концепции реализуем", - отметила ресторатор.

Что касается шеф-поваров для новых заведений, это люди, которые долгое время работают в компании и поднимаются по карьерной лестнице, заметила Невидайло. Также приглашают профессионалов из других городов. Шеф-повар из Москвы с мишленовской звездой Андрей Шмаков учит команду в рыбном ресторане "Посейдон".

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"В основном мы внутри компании выращиваем профессионалов с нашими ценностями и правилами. Но я обязательно приглашаю тренеров, мы ездим на обучения. Мы и сами растем и привлекаем новых людей", - добавила Лариса Невидайло.

На встречу с основателем сети ресторанов "Максим" пришли около двух десятков человек разного возраста. Тюменцы интересовались, как бизнесвумен добилась такого успеха, какие книги любит читать и другими вопросами.

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Видео: ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок

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# гастрономия , Лариса Невидайло

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