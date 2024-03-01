Более 240 объектов восстановят регионы УФО на Донбассе

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Восстановить и построить более 240 объектов инфраструктуры планируют регионы Уральского федерального округа на территории ЛНР и ДНР в 2024–2025 годах. Об этом сообщил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев.

"На ближайшие два года запланированы хорошие объемы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки", — отметил он.

Сообщалось, что с 2022-го по 2023 год регионам УФО удалось восстановить и построить 689 объектов. В их числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, 10 многофункциональных центров.