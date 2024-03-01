Новый ФАП открылся в Заводоуковском округе
Общество, 18:47 12 марта 2024
| Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, зона ожидания, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
"Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро и главное вовремя оказать медицинскую помощь", — отмечает главврач Областной больницы №12 Николай Сипачёв.
Всего за последние пять лет в Заводоуковском городском округе было открыто семь новых модульных ФАПов.