  • 12 марта 202412.03.2024вторник
  • USD90,6252
    EUR99,1317
  • В Тюмени -11..-13 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новый ФАП открылся в Заводоуковском округе

Общество, 18:47 12 марта 2024

пресс-служба администрации Заводоуковского округа | Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, зона ожидания, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро и главное вовремя оказать медицинскую помощь", — отмечает главврач Областной больницы №12 Николай Сипачёв.

Всего за последние пять лет в Заводоуковском городском округе было открыто семь новых модульных ФАПов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ФАП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 12.03.2024Для семей участников СВО провели экскурсию по туробъектам Тюменского района
20:16 12.03.2024Патриотические песни исполнили тюменцы на форуме-концерте на Цветном бульваре
18:47 12.03.2024Новый ФАП открылся в Заводоуковском округе
18:25 12.03.2024Знания по истории региона проверят тюменцы и тоболяки