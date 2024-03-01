Новый ФАП открылся в Заводоуковском округе

| Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа | Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского округа

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. В модульном здании есть кабинеты для приема и осмотра взрослых и детей, процедурная, зона ожидания, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Наша задача — помочь населению следить за своим здоровьем, и тогда мы сможем быстро и главное вовремя оказать медицинскую помощь", — отмечает главврач Областной больницы №12 Николай Сипачёв.

Всего за последние пять лет в Заводоуковском городском округе было открыто семь новых модульных ФАПов.