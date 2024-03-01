Патриотические песни исполнили тюменцы на форуме-концерте на Цветном бульваре

| Фото: организаторы концерта | Фото: организаторы концерта

Форум-концерт "Единство народа" состоялся на Цветном бульваре в Тюмени 12 марта. Местные коллективы и солисты исполнили на сцене патриотические песни.

Творческие коллективы ДНК "Строитель" вышли на сцену с песней "Это Родина моя". Театр казачьей песни "Яр-Хмель" исполнил композицию "У казака любовь - Россия", вокальный ансамбль "Златоцвет" выступил с песней "Матушка-земля".

Подобные мероприятия прошли по всей России. Основная их идея — объединение сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей, сообщают организаторы.

"Мы — единое целое, так было всегда. И 80 лет назад, когда наши отцы, деды и прадеды на передовой знали, что у них есть надежный тыл, потому что наши с вами земляки трудились на заводах, которые были эвакуированы в первые дни Великой Отечественной войны. И тюменцы, объединившись со всей страной, делали все для фронта и для победы. И в такой ситуации и именно с таким же подходом мы живем и сейчас", — обратился со сцены к участникам митинга глава города Руслан Кухарук.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что в Тюмени мероприятие объединило три тысячи единомышленников.

Частью форума-концерта стала трансляция обращения председателя "Единой России", заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева из города-героя Волгограда. После видеомоста с Волгоградом тюменцы вместе со всей страной исполнили гимн Российской Федерации.