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В Тобольском районе конфликт на почве ревности закончился ножевым ранением

Происшествия, 17:23 13 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил житель Тобольского района, из ревности ударивший женщину ножом, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 3 ноября 2023 года в с. Санниково между подсудимым и потерпевшей произошел конфликт. Обвиняемый ударил женщину ножом в живот, причинив её здоровью тяжкий вред.

В суде он вину признал и раскаялся. Потерпевшая пояснила, что поводом к ссоре стала её ревность.

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