В селе Сладковского района завершают монтаж амбулатории

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Монтаж здания амбулатории завершают в с. Усово Сладковского района. Его площадь превышает 200 кв. м, рассказал глава района Александр Иванов.

"При поддержке департамента здравоохранения Тюменской области закуплено новое, современное медицинское оборудование. Совсем скоро лечебное учреждение откроет двери для жителей Усовского сельского поселения", - уточнил Александр Иванов.

На площадке он вместе с главным врачом областной больницы № 14 Дмитрием Суворовым осмотрели строящееся здание. Два года назад необходимость модернизации амбулатории обозначили депутаты и члены комитета ТОС сельского поселения.