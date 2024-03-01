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В Тюменской области суд отправил иностранцев домой за нарушение режима пребывания

Происшествия, 13:53 13 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Двое граждан Узбекистана заплатят штраф в размере 2 тыс. рублей и будут выдворены из России за нарушение режима пребывания, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сотрудники полиции задержали ехавших из Нижневартовска иностранцев на автодороге Тюмень-Омск. Выяснилось, что один из них превысил допустимый срок нахождения на территории Российской Федерации.

Его товарищ в ноябре 2023 года въехал на территорию России и получил патент на работу в Тюменской области. Однако с патент не оплатил и хотел вновь пересечь границу Российской Федерации.

В суде иностранцы вину в административном правонарушении признали. Дожидаться выдворения из страны они будут в спецучреждении временного содержания.

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