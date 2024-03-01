Биатлонист Евгений Гараничев завершает спортивную карьеру

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Бронзовый призер XXII зимних Олимпийских Игр 2014 года, заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Гараничев принял решение завершить карьеру.

В 2024 году будет его последний спортивный сезон. Биатлонист примет участие в чемпионате России, который пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири" с 21 марта по 1 апреля.

Напомним, что Евгений Гараничев выступает в составе сборной Тюменской области по биатлону порядка 16 лет. В 2014 году ему было присвоено спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России по биатлону".

Также спортсмен награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за высокие достижения на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он стал бронзовым призером в индивидуальной гонке.

Евгений Гараничев — неоднократный победитель и призер этапов кубка Мира и Европы по биатлону, чемпионатов и кубков России, всероссийских соревнований по биатлону.