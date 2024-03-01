В Тюмени пройдут соревнования по коллективному парению

Отборочный этап чемпионата России по коллективному парению и открытый чемпионат по парению в общественных банях на Кубок "Городские парильни" пройдут в Тюмени 21 и 22 марта. В 2024 году в мастерстве посоревнуются представители сильнейших банных школ Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Перми, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

"Тюменская область становится регионом притяжения для ценителей спа и банного отдыха. Вслед за динамично развивающимся кластером термальных курортов в нашем субъекте все большую популярность набирает банный ретрит. Совершенствуется инфраструктура, активно подключается профессиональное сообщество. Оснащение, уровень организации тюменских площадок позволяет проводить конкурсы такого высокого класса. Это не просто возможность для участников продемонстрировать свое пармастерство, но и формирование философии сибирского отдыха, возрождение банных традиций в стране", – сказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Поучаствовать в событиях может каждый желающий. В рамках отборочного этапа чемпионата России посетители разряда "Семейный" банного комплекса "Городские парильни" побывают на шоу-программах коллективного парения от пармастеров, участвующих в отборе, а затем поделятся своими впечатлениями.



Во второй день, 22 марта, в первенстве на Кубок "Городских парилен" конкурсанты будут знакомить со своей техникой членов жюри, в это время гости смогут пообщаться с пармастерами и получить ценные советы о банном отдыхе от профессионалов.