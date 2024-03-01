Дегустации блинов будут проводить на фестивале "Гуляй, Масленица!" в Тюмени каждый час

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. порций блинов и 1,5 тыс. литров напитков бесплатно предложат горожанам на фестивале "Гуляй, Масленица!", который пройдет в рамках "Тюменской весны. Всей семьей", 16 и 17 марта. 143 предприятия общественного питания будут работать в эти дни в буфетах, еще 15 на фестивальных площадках.

Дегустации будут проходить в начале каждого часа. Директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина отмечает высокую степень готовности предприятий к фестивалю "Гуляй, Масленица!".

"Задача этого фестиваля стала очень острой и актуальной для нас, когда мы стали говорить о развитии внутреннего туризма. Главная задача у нас сейчас — изменить карту ассортимента меню, выработать аутентичные сибирские тюменские блюда, которые станут предлагать нашим туристам. Угощения должны меняться по сезонам. Приезжая в Тюмень, многие спрашивают: "А что у вас в Тюмени особенного? Эту особенность мы и вырабатываем. На фестивальных площадках рестораторы будут вести учет количества пробных блюд, будет оцениваться вкусовая палитра", — поделилась Елена Еремина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На суд тюменцев предложат разные виды блинов. За основу взяты и исторические сюжеты. Например, горожане смогут попробовать гречишные блины с различными топпингами. Говорят, их любил великий ученый Дмитрий Менделеев. Также будут и угощения, которые ценил Григорий Распутин — блины с припеком. Эти блюда будут предложены в разных вариантах. Блины, которые были любимы знаменитыми земляками, представит ресторан "Столица деревень", на площадке по адресу: ул. Валентины Трофимовой, 10.

"Распутин любил блины с припеком. С припеком можно делать любые угощения — может быть зеленый лук, яйцо, рыба. В нашем случае в ход пошли грибы. Менделеевские блины — гречишные с телячьими щечками, с моченой брусникой и со сметаной", — сказала шеф-повар ресторана Татьяна Елизарова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появятся блины и в современном прочтении. Коллектив боулинг-ресторана Brooklyn Bowl порадует горожан угощениями со шпинатом у школы №88 на Московском тракте. "Мы готовы удивлять. Обычные пшеничные блинчики, наверно, всем поднадоели. Внутри заведения и на площадке фестиваля представим угощения с припеком со шпинатом. В старый рецепт блинов с припеком добавили современные продукты, которые на пике популярности. Припек — это начинка в тесте, но не перемешанная с ним. Она будто прижаривается сверху. Также сюда добавили томленые говяжьи щечки. Они больше 12 часов томились в печке в собственном соку, с овощами. Если просто — это тушенка, но не простая. К ним прилагается сметана и масло с копченой паприкой", — сказал бренд-шеф-повар Вячеслав Ивасенко.

Есть у заведения и вариант для любителей сладкого. В сметану, с которой многие любят есть блины, добавили ежевику.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продукцию пекарни "Хлебушек" можно будет попробовать на двух площадках — ул. Мелиораторов, 15 и Судостроителей, 25. Здесь заявлены блины с припеком, форшмаком, мешочки с грибами и курицей. Как рассказала руководитель предприятия Виктория Фефелова, на площадки привезут блинный торт. Он очень полюбился тем, кто брал его ранее в пекарне. В основе — шоколадные блины с вишневой начинкой. Украсит точки пекарни "Хлебушек" кукла из оладьев и блинов.

Классические блины от ресторана "Грузинка Нани" будут ждать горожан у ДК "Орфей" на ул. 70 лет Октября, 5в. Заведение "Узбечка" представит свою кухню возле школы №92 на ул. Николая Гондатти, 13.

Шеф-повар гастрокофеен компании "Максим" Андрей Жесан рассказал о двух видах сытных блинов и одном виде со сладкой начинкой. Сладкое угощение идет с персиком, малиновой пудрой, цветами — васильком и розой. В сытных блинах — картофель и грузди, жульен и голландский соус. Попробовать их можно будет у дома №181а на ул. Широтной.

Площадки со съедобными символами Масленицы будут работать 16 и 17 марта с 10 до 17 часов. Со списком локаций можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова