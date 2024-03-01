Детсад заплатит более 100 тысяч рублей заболевшей энтеритом девочке
Более 100 тыс. рублей выплатит частный детский сад девочке, заболевшей сальмонеллезным энтеритом. Как сообщает прокуратура Тюменской области, здоровью воспитанницы был причинен легкий вред.
Установлено, что девочка посещает детсад с января 2022 года. В мае 2022 года после его посещения она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
Ребенку поставили диагноз сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили в учреждении нарушения санитарного законодательства. Работа детсада была приостановлена.
Суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также 16 тыс. рублей в счет возмещения затрат на лечение.