Детсад заплатит более 100 тысяч рублей заболевшей энтеритом девочке

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 100 тыс. рублей выплатит частный детский сад девочке, заболевшей сальмонеллезным энтеритом. Как сообщает прокуратура Тюменской области, здоровью воспитанницы был причинен легкий вред.

Установлено, что девочка посещает детсад с января 2022 года. В мае 2022 года после его посещения она почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Ребенку поставили диагноз сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили в учреждении нарушения санитарного законодательства. Работа детсада была приостановлена.

Суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также 16 тыс. рублей в счет возмещения затрат на лечение.