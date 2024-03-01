Тюменские студенты разработали решения для развития нефтегазового дела

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Отборочный этап студенческой лиги XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN при поддержке президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится в ТИУ 21 марта. Для участия студенческие команды вуза всего за десять дней разработали решения для развития нефтегазового дела, электроэнергетики, проектного инжиниринга и нефтехимии.

"Новый сезон чемпионата посвящен теме "Бережливое производство", - рассказывает основатель чемпионата, сопредседатель оргкомитета "CASE-IN" Артем Королев, - сегодня одно из актуальных направлений развития экономики - повышение эффективности, увеличение производительности труда, ликвидация потерь, внедрение оптимальных решений. Именно над идеями бережливого и эффективного производства работают участники чемпионата в XII сезоне. Мы ждем решения, которые наши партнеры – отраслевые компании смогут взять на заметку и применить в своей работе".

По инициативе ПАО "Россети" студенты проанализировали причины и факторы, которые приводят к нарушению технологических процессов в электрических сетях, недоотпуску и потерям электроэнергии. Молодежные команды предложили комплекс технических и организационных мероприятий по повышению надежности работы сети и снижению аварийности.

Будущим специалистам нефтегазовой промышленности компания ЯТЭК предложила на основе сравнительного анализа обосновать выбор одной из стратегий развития предложенного месторождения. По поручению компании СИБУР участники направления "Нефтехимия" разработали комплекс мероприятий по повышению эффективности бизнес-процессов нефтехимического предприятия. В основе решений - инструменты "бережливого производства" - как известные Lean-технологии, так и новые решения, предложенные самостоятельно. В направлении "Проектный инжиниринг" по заданию АО "НИПИГАЗ" студенты разработали проекты Инжинирингового центра для создания объекта производства полиолефинов.

Решения студенческих команд оценит экспертная комиссия в составе специалистов ведущих отраслевых компаний и преподавателей вуза. Победители отборочного этапа пройдут в полуфинал, сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

Финал CASE-IN состоится в Москве в конце мая. Сильнейшие команды из России и стран СНГ презентуют отраслевому сообществу окончательные версии своих решений. Участники финала смогут заявить о себе ведущим отраслевым компаниям и освоить важные для дальнейшего профессионального развития навыки и компетенции.

Чемпионов и призеров студенческой лиги ждут льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру в 28 университетов, стажировки, практики или трудоустройство в компаниях-партнерах, участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России по программе "Больше, чем путешествие".