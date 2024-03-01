Продавец снегохода обманул жителя Тюменской области на 700 тысяч рублей
Более 700 тыс. рублей лишился житель Уватского района при покупке снегохода через Интернет, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
33-летний мужчина по ссылке зашел на сайт дилерского центра, выбрал интересующую его модель и позвонил по указанному на сайте магазина номеру телефона.
Представитель магазина сообщил потерпевшему, что поможет ему с оформлением покупки, но для этого необходимо подписать высланный договор купли-продажи и перевести деньги QR-коду.
Через несколько дней после оплаты покупателю сообщили, что его снегоход уже готов к отправке и в ближайшее время ему придет трек-код с номером транспортной компании.
Но в назначенный день посылка так и не поступила в пункт назначения, а телефон, по которому потерпевший общался с продавцом, стал недоступен. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.