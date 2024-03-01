Продавец снегохода обманул жителя Тюменской области на 700 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 700 тыс. рублей лишился житель Уватского района при покупке снегохода через Интернет, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

33-летний мужчина по ссылке зашел на сайт дилерского центра, выбрал интересующую его модель и позвонил по указанному на сайте магазина номеру телефона.

Представитель магазина сообщил потерпевшему, что поможет ему с оформлением покупки, но для этого необходимо подписать высланный договор купли-продажи и перевести деньги QR-коду.

Через несколько дней после оплаты покупателю сообщили, что его снегоход уже готов к отправке и в ближайшее время ему придет трек-код с номером транспортной компании.

Но в назначенный день посылка так и не поступила в пункт назначения, а телефон, по которому потерпевший общался с продавцом, стал недоступен. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.