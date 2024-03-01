"Читающий автобус" станет доступным источником знаний для молодых жителей Краснодона

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Читающий автобус" станет доступным источником знаний и вдохновения для молодых жителей Краснодона и Краснодонского района. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя итоги онлайн-встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с юными жителями Луганской народной республики.

"Все больше направлений поддержки и оказания помощи жителям новых регионов, и особенно детям, появляются в субъектах РФ, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Губернатор Тюменской области Александр Моор проявил готовность помочь юным жителям Луганской народной республики в реализации их инициативы о создании передвижной библиотеки "Читающий автобус". Это одна из множества идей, которые школьники из новых регионов России предложили в рамках проекта "Послезавтра". Проект реализуется благотворительным фондом "Страна для детей" под патронажем уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой".

В ходе онлайн-встречи с ребятами, Александр Моор отметил, что идея передвижной библиотеки очень актуальна.

"Я сам люблю читать, причем именно бумажные книги. Читать нужно много, чтение расширяет кругозор и заставляет задуматься о важных вещах. В хороших умных книгах можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому Тюменская область с большим удовольствием поможет в реализации вашей идеи", – сказал губернатор.