Вся Россия увидит оперу "Руслан и Людмила" в исполнении тюменских музыкантов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Оперу "Руслан и Людмила" Тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии по результатам конкурсного отбора Минкультуры России вошел в число самых значимых культурных событий страны в 2024 году.

Постановка будет транслироваться на портале Культура.РФ, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

"Такие показы повышают интерес к нашим творческим коллективам и учреждениям культуры. Посмотрев трансляцию, многие зрители, уверена, захотят попасть на концерты в Тюменскую филармонию, чтобы услышать живой звук", - отметила директор областного департамента культуры Елена Майер.

Послушать концертное исполнение оперы "Руслан и Людмила" вживую можно будет на музыкальном фестивале, посвященном 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. Он пройдет в Тюмени с 16 марта по 25 мая. Зрителей ожидают два симфонических концерта и один оперный.

Просветительский проект "Культура.РФ" реализуется в рамках нацпроекта "Культура" по инициативе президента России.