Тренировки по восточным единоборствам проводят для детей в новом спортзале Заводоуковска

| Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Тренировки по восточным единоборствам проводят для детей в новом спортзале Заводоуковска. Он открылся в активно развивающемся мкр-не Новом, рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"В районе очень много молодых семей. Отрадно, что здесь появляются кружки и секции для дополнительного развития детей. Многие местные мальчишки и девчонки уже побывали в зале восточных единоборств и записались на занятия. Тренирует ребят известный в нашем городе тренер Александр Митренков", - уточнила глава.

Она также выразила надежду на то, что благодаря созданным условиям еще больше детей смогут расти здоровыми.