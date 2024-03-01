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Тренировки по восточным единоборствам проводят для детей в новом спортзале Заводоуковска

Спорт, 09:07 16 марта 2024

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Тренировки по восточным единоборствам проводят для детей в новом спортзале Заводоуковска. Он открылся в активно развивающемся мкр-не Новом, рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"В районе очень много молодых семей. Отрадно, что здесь появляются кружки и секции для дополнительного развития детей. Многие местные мальчишки и девчонки уже побывали в зале восточных единоборств и записались на занятия. Тренирует ребят известный в нашем городе тренер Александр Митренков", - уточнила глава.

Она также выразила надежду на то, что благодаря созданным условиям еще больше детей смогут расти здоровыми.

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# Заводоуковский городской округ , Светлана Касенова , спортзал

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