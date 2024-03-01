Тюменские нейрохирурги удалили у девушки деформированную часть затылочной кости мозга

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Операцию по удалению деформированной части затылочной кости головного мозга у 18-летней девушки из Ноябрьска провели врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Этот случай редкий и сложный. Врачам клиники пришлось готовиться к операции в несколько этапов, сообщает пресс-служба медицинского центра.

Сначала специалисты для определения хирургической тактики создали 3D-макет черепа пациентки, приобрели дополнительные инструменты.

"Базилярная импрессия — врождённое вдавление внутрь черепа участка затылочной кости в области краниовертебрального перехода. Такой диагноз был установлен пациентке. Произошла грубая деформация костей и, как следствие, возникли серьёзные неврологические нарушения – с координацией, речью, глотанием, появились головные боли, галлюцинации. Все эти проблемы усугубились с ростом организма девушки. Операцию краниовертебрального перехода – места, где проходят важные сосуды и нервы, сонные артерии, питающие заднюю часть головного мозга — мы выполнили щадящим, высокотехнологичным способом, через нос. Устранили компрессию путём удаления деформированной части затылочной кости головного мозга", — рассказал заведующий НХО 1 (детское), к.м.н. Юрий Якимов.

Лечащий врач пациентки отметил, что другого шанса спасти девушку, возможно, уже не возникло бы, настолько серьёзными были расстройства, могло в любой момент остановиться сердце.

После операции Александра Карюкина стала быстро поправляться и воспоминания последних нескольких лет для неё теперь история, которую хочется забыть: "Мне казалось, я не живу, а умираю, настолько плохо себя чувствовала, а теперь все хорошо. Восстанавливаюсь. Все проблемы после операции ушли".

В день выписки девушка пришла на праздничную планёрку, которая проводилась в центре по случаю дня 8 Марта. Поблагодарила за спасение главного врача ФЦН Альберта Суфианова и коллектив: "Если бы не вы, то я не смогла бы жить дальше. Спасибо за шанс быть здоровой".

Александра призналась, что за годы болезни у неё укрепилось желание выучиться на медицинскую сестру, она твёрдо решила, что будет поступать в медучилище Тюмени.