В Тюменской области стартовал второй день голосования на выборах президента РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй день выборов президента Российской Федерации стартовал в Тюменской области. В 8 часов свои двери открыли 1 тысяча 70 избирательных участков.

Отметим, выборы президента страны начались 15 марта и продлятся по 17 марта включительно. Как ранее сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин, в первый день голосования своим избирательным правом воспользовались 511 тыс. 787 жителей Тюменской области. Явка по региону составила 43,46 %.

Всего в Тюменской области в списки избирателей включены 1 млн 177 тыс. 628 человек. Их ждут на избирательных участках 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.

На выборах работают 4 тыс. 290 наблюдателей от политических партий и общественности. Также организованно видеонаблюдение: на 460 избирательных участках работают 920 видеокамер, на остальных ведется видеофиксация. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности во время голосования.

Напомним, на пост президента Российской Федерации претендуют четыре кандидата. В избирательные бюллетени внесены Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.