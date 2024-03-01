В Тюменской области явка избирателей по итогам первого дня выборов президента РФ составила 43,46 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка избирателей в Тюменской области по итогам первого дня выборов президента РФ составила 43,46 %, или 511 тыс. 787 человек. Тогда как на 15 часов было 25,69 %, 302 тыс. 550 голосов избирателей.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин 15 марта.

"Общая численность избирателей в Тюменской области составляет 1 миллион 177 тысяч 628 человек. 1 тысяча 70 участков были открыты с 8 до 20 часов. В ходе досрочного голосования в области приняли участие 2 тысячи 652 человеке, или 0,3 процента", - рассказал он.

По итогам первого дня голосования наибольшую активность демонстрируют избиратели Голышмановского городского округа, среди городов – Ишим.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игорь Халин напомнил, что выборы президента страны продолжатся еще два дня, 16 и 17 марта. УИКи откроются с 8 часов и продолжат свою работу до 20 часов.

"Уважаемые земляки, на юге Тюменской области созданы все условия для комфортного избирательного процесса. Приходите завтра и выбирайте будущее для своего села, города, области, страны. Ждем вас. Мы должны проголосовать за свой завтрашний день", - призвал председатель Избирательной комиссии Тюменской области.

Анжела Лебедева