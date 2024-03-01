Общественник: наблюдение обеспечивает прозрачность выборов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области явка избирателей по итогам первого дня выборов президента РФ составила 43,46 %

Все ситуации в течение первого дня голосования в Тюменской области разрешались в штатном режиме, наблюдатели действуют в соответствии с правилами.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала общественный наблюдатель Инна Васильева. Для неё это уже третьи выборы в данном качестве.

"Все моменты, которые могли бы отразиться на результатах голосования, оперативно отрабатываются с избирательной комиссией", - отметила она.

По её словам, общественное наблюдение - обязательный элемент избирательного процесса, поскольку оно обеспечивает прозрачность выборов.

"Наблюдение даёт людям возможность доверять государству, принимать участие в происходящих в стране процессах", - считает Инна Васильева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, общественный штаб по наблюдению за выборами работает в дни голосования во Дворце "Пионер".

Сюда поступают данные с камер наблюдения всех избирательных участков Тюменской области.

Для работы на выборах зарегистрированы 4 тыс. 290 наблюдателей от политических партий и общественности. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников, Александр Лабыкин