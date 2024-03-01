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В Тюменской области к пожилым в дома-интернаты приезжают члены избиркомов

Общество, 18:50 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Члены избирательных комиссий приезжают к пожилым в дома-интернаты Тюменской области. Постояльцы активно участвуют в выборах президента России. Многим тяжело передвигаться, поэтому голосование проходит "на дому", сообщает информационный центр областного правительства.

"Наши бабушки и дедушки всегда очень ответственно подходят к исполнению своего гражданского долга и с волнением ожидают этот день. Для них это праздник", - руководитель регионального геронтологического центра Маргарита Бабушкина.

Всего в домах-интернатах и отделениях временного проживания в Тюменской области планируют проголосовать около двух тыс. человек.

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# выборы президента РФ , голосование , пожилые люди

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