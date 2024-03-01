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Ветеран боевых действий призвал жителей Тюменской области участвовать в выборах президента России

Общество, 19:28 15 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ветеран боевых действий Валерий Бровкин призвал жителей Тюменской области участвовать в выборах президента России. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы, как граждане великой страны, должны приходить голосовать на выборы. Я хочу, чтобы у нас продолжалась нормальная жизнь", - заявил в своем обращении к землякам ветеран МВД, экс-командир рижско-тюменского ОМОН, кавалер ордена Мужества Валерий Бровкин.

Отметим, 15, 16 и 17 марта — в ходе выборов президента России избирательные участки работают с 8 часов до 20 часов.

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# Валерий Бровкин , выборы президента РФ

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