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Ольга Швецова: мы вместе определяем наше будущее

Общество, 18:41 15 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мы вместе определяем наше будущее. Это особенно важно сейчас в непростые времена, когда необходимо проявить сплоченность, призвала принять активное участие в выборах президента России председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"На избирательном участке встретила людей самых разных возрастов. Активно приходит молодежь, это говорит о том, что она готова принимать серьезные решения и верит, что ее голос будет услышан. Это так: у каждого жителя нашей страны есть возможность сказать свое слово в политике", - убеждена руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

Отметим, 15, 16 и 17 марта — в ходе выборов президента России избирательные участки работают с 8 часов утра до 20 часов вечера.

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# выборы президента РФ , голосование , Ольга Швецова

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