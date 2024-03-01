Фотогалерея: в Тюменской области завершился первый день голосования на выборах президента РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Первый день голосования на выборах президента РФ завершился в Тюменской области. Явка избирателей составила 43,46 %, или 511 тыс. 787 человек. В лидерах по числу проголосовавших Ишимский район и Тобольск, в них явка достигла 60,15 % и 60,04 % соответственно.

Выборы президента страны продолжатся еще два дня, 16 и 17 марта. УИКи откроются с 8 часов и продолжат свою работу до 20 часов.